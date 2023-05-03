CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, AKP Samsun birinci sıra milletvekili adayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a tepki gösterdi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, AKP Samsun birinci sıra milletvekili adayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un DSİ misafirhanesinde kalarak seçim çalışmaları yapmasına tepki gösterdi. Türkel, "AKP'nin birinci sıra adayı, turist bakan, ithal bakan Mehmet Muş, mahiyetiyle korumalarıyla personeliyle seçim kampanyasının başında buraya çökmüş, buranın misafirhanesinin bir katını kapatmış, yemekhanesinin yarısını kendisine tahsis etmiş. Devletin malı, devletin mülkü şu an AKP 1. sıra adayı ithal bakan, turist bakan Mehmet Muş'a çalışıyor. Millet evine götürecek ekmek bulamazken, biz siyasi partiler zor şartlarda dar imkanlarla kendimizi ve yapacaklarımızı anlatmaya çalışırken, Allah'tan korkun, kuldan utanın, gereğini yapın" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, AKP birinci sıra milletvekili adayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un personeli ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) misafirhanesinde kalarak seçim çalışmaları yapmasına tepki gösterdi. Türkel, Muş'un misafirhaneden ayrılmasını istedi.

"DEVLETİN MALI MUŞ'A ÇALIŞIYOR"

Fatih Türkel şunları söyledi:

"Burası arkamda duran bina DSİ. Bölge müdürlüğü. AKP'nin birinci sıra adayı, turist bakan, ithal bakan Mehmet Muş, mahiyetiyle korumalarıyla personeliyle seçim kampanyası döneminin başında buraya çökmüş, buranın misafirhanesinin bir katını kapatmış, yemekhanesinin yarısını kendisine tahsis etmiş. Devletin malı, devletin mülkü şu an AKP 1. sıra adayı ithal bakan, turist bakan Mehmet Muş'a çalışıyor. Sen de her turist gibi gelerek herkes gibi neden bir turistik otele yerleşmiyorsun? Sana iki gün süre veriyorum, ya hakça adaletli bir şekilde git otele yerleş, herkesle eşit şekilde yarış, devletin imkanlarını kullanma ya da 3 gün sonra ben de arkadaşlarımla birlikte gelir buraya yerleşirim.

"ALLAH'TAN KORK, KULDAN UTAN"

Diğer taraftan bundan 3-4 gün önce daha Büyükşehir Belediyesi'nin Atakum'da yapmış olduğu kaçak kütüphaneye pankartlarını yerleştirdin. Pankartlarını astın, dev pankartlarını. O kamu alanında yine kendine torpil yaptırarak, yine kamunun bakanlığın gücünü kullanarak Büyükşehir belediyesi gitti, kamunun alanına, kamunun binalarına senin 1. sıra adaylık broşürlerini pankartlarını astı. Yine sesleniyorum sana adaletli ol, adil ol, Allah'tan kork, kuldan utan, eğer en kısa zamanda o broşürleri de oradan indirmezseniz, biz de gelir CHP'nin pankartlarını asarız oraya.

"BİZ ADİL, ADALETLİ SEÇİM YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Biz herkese adil, herkese adaletli bir seçim yapılmasını istiyoruz. Biz bakanlık gücüyle, bakanlık korumalarıyla, bakanlık araçlarıyla, bakanlık ve devlet imkanlarıyla artık bu milleti sömürmenizden bıktık. Millet evine ekmek bulamazken, biz siyasi partiler zor şartlarda dar imkanlarla kendimizi ve yapacaklarımızı anlatmaya çalışırken, Allah'tan korkun, kuldan utanın, gereğini yapın."