CHP Salıpazarı İlçe Başkanlığında Yeni Başkan Seçildi

CHP Salıpazarı İlçe Başkanlığı'nda yapılan seçimde Şükrü Şimşek ilçe başkanı seçildi. Yapılan seçimde Şimşek, mevcut başkan Dursun Derendeli'yi bir oy farkla geride bıraktı. Şimşek, seçimi kazandıkları için mutlu olduklarını ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde sosyal demokrat belediyeler kervanına katmayı hedeflediklerini belirtti.