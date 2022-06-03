CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Parti Sözcüsü Öztrak: "Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor"

AA - Mesut Karaduman - Politika
 - Güncelleme:
CHP Parti Sözcüsü Öztrak: 'Enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilk iş enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilk iş enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Öztrak, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin olağanüstü coğrafi konumu, genç nüfusu, dayanıklı özel sektörüyle çok güçlü bir ekonomi olduğunu ve çok büyük potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Öztrak, "Ekonomimizi küresel yarışta hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Milletimizi bu hayat pahalılığından kurtarmaya, hakkı olan hayat şartlarına kavuşturmaya kararlıyız. Bunun için ilk iş enflasyon canavarını bitirmemiz gerekiyor." dedi.

Öztrak, enflasyonla mücadelenin önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Enflasyon rakamlarıyla oynamak emeklinin, ücretlinin, memurun bu ülkedeki herkesin hakkına el uzatmaktır. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş açıklanan verileri ciddi şekilde kontrol etmek olacak. Bunların derdi ensar, muhacir değilmiş. Bunların derdi ülkeye gelen insanları ucuz emek olarak kullanmakmış."

AA / Mesut Karaduman - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak Ekonomi Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title