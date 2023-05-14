CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açılan sandık sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız." dedi.

Öztrak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim yasaklarının saat 18.30'da kaldırıldığını duyurmasının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Sandıkların açılmaya başladığını belirten Öztrak, katılım oranın rekor seviyede olacağının ortaya çıktığını söyledi.

Sonuçları yakından takip ettiklerini dile getiren Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Sandık başındaki sandık sorumlularımıza ve müşahitlerimize göstermekte oldukları o müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler ve sonuçlarını hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre, biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan yapacağımız açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız. Bizleri izlemeye devam edin."