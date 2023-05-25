CHP Parti Okulu'ndan seçim güvenliği açıklaması

CHP Parti Okulu, ilçe seçim kurullarından alınan belgelerle birden fazla sandıkta oy kullanılabileceği şüphesiyle önlemlerin alındığını ve şikayet hattının oluşturulduğunu duyurdu. Sandık kurulu üyeleri ve ilçe bilişim sorumluları için CHP İntranet Sistemi'nin nasıl kullanıldığı şema ile anlatıldı.

CHP Parti Okulu; "Dikkat! İlçe seçim kurullarından alınan belgelerle (Örnek 142 veya OR 25) birden fazla sandıkta oy kullanılabileceği şüphesiyle; Bir, gerekli önlemleri aldığımızı; iki, mükerrer oy vermeye teşebbüs dahi edenleri 3-5 yıl hapisle cezalandırılmak üzere şikayet edeceğimizi duyururuz" notuyla sandık kurulu üyeleri ve ilçe bilişim sorumluları için CHP İntranet Sistemi'nin nasıl kullanıldığını şema ile anlattı.

CHP Parti Okulu; İlçe seçim kurullarından alınan belgelerle birden fazla sandıkta oy kullanılabileceği şüphesine karşın önlemlerin alındığını ve şikayet hattının oluşturulduğu duyurdu. CHP tarafından, sandık kurulu üyeleri ve ilçe bilişim sorumluları için CHP İntranet Sistemi'nin nasıl kullanıldığı şema ile anlatıldı.

CHP Parti Okulu, Twitter hesabından "Dikkat! İlçe seçim kurullarından alınan belgelerle (Örnek 142 veya OR 25) birden fazla sandıkta oy kullanılabileceği şüphesiyle; 1- Gerekli önlemleri aldığımızı, 2- Mükerrer oy vermeye teşebbüs dahi edenleri 3-5 yıl hapisle cezalandırılmak üzere şikayet edeceğimizi duyururuz" notuyla yayınladığı şemada şu aşamalara yer verildi:

"Adım 1: Sandık Kurulu Üyeleri ve Okul Sorumluları İçin; Örnek-142 (Ya da OR-25) belgesi ile oy kullanmaya gelen kişiden belgesi ve kimliği alınır, belgenin o sandık için düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir. Belge tutanak defterine eklenir, kendisine geri verilmez. Derhal CHP İlçe Başkanlığı'nı arayarak, oy kullanmak isteyen görevlinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, kayıtlı olduğu il, ilçe ve sandık numarasını bildirir.

Adım 2: CHP İlçe Başkanlığı bilişim görevlisi, intranet.chp.org.tr adresinden CHP İntranet sistemine girerek solda bulunan menüden; 'Görevli', 'Sandık ve Çevresi (Yeni seçim)', '142 Belge Kayıt' bölümüne girdikten sonra,

Adım 3: CHP İlçe Başkanlığı'ndaki bilişim görevlisi belge üzerinde yer alan TC kimlik numarasını ve kişinin asıl kayıtlı olduğu sandığın ilin, ilçesini, sandık numarasını sisteme girerek 'Kaydet' tuşuna basar.

Adım 4-a : Ekrandaki kırmızı yazıda kaydı daha önce yapılmıştır uyarısı görüldüyse bu kişinin daha önce başka bir sandıkta oy kullandığı anlamına gelir. Sandık kurulu üyemizden kişiyle ilgili yasal süreci başlatmasını isteyiniz ve ilçe başkanına haber veriniz.

Adım 4-b: Kaydı Daha önce yapılmıştır uyarısı yoksa bu kişi başka bir sandıkta oy kullanmıştır. Belge ibraz ettiği sandıkta oy kullanmasında bir engel bulunmamaktadır. Kişinin asıl kayıtlı olduğu sandıktaki görevlimize, oy kullandığı bilgisini iletiniz."