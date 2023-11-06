Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üye Seçimi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Gökhan Zeybek Parti Meclisi Seçimi'nde birinci oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üye Seçimi tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlar belli oldu.

38. CHP Olağan Genel Kurultay'ın resmi olmayan sonuçlarına göre Parti Meclisi Seçimi'nde Gökhan Zeybek 648 oyla ilk sırada yer aldı. 2. sırada ise 643 oyla Özgür Karabat yer aldı. 3. Sırada Bedirhan Berk Doğru 633 oy alırken, Ozan Işık ise 606 oyla 4. sıraya yerleşti. 5. sırada olan Deniz Yücel ise 596 oy aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri oylamasında ise Ayça Akpek Şenay 626, Esin Fatma Temel 546, Hümeyra Akkuş Sandıkcı 546, İsmail Emre Telci 539, Ekincan Aksoy 533 oy aldı.

Bilim Kurulu üyeleri oylamasında ise Yankı Bağcıoğlu 851, Yalçın Karatepe 829, Volkan Demir 800, Baran Bozoğlu 796, İlhan Uzgel 784, Gülşah Deniz Atalar 772, Fethi Açıkel 745, Gökçe Gökçen 719, Andaç Pamuk 685, Armağan Erdoğan 659, Alirıza Erbay 652, Tolga Sağ 613 oy aldı.

Kesin sonuçların kadın ve genç kotası uygulanarak 3 gün sonra ilan edileceği açıklandı. - ANKARA