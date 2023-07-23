CHP Parti Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları, yerel seçimler ve ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca CHP içinde tartışılan 'Zoom' kayıtları da ele alındı.

CHP'de Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya tüm PM üyeleri katıldı. Toplantıda, görevden alınan 4 il ve 1 ilçe başkanının itirazları ile yerel seçimler ve ekonomik gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da burada ekonomiye ilişkin bir sunum yapacağı ifade edildi. Toplantıda ayrıca CHP içinde son günlerde tartışılan 'Zoom' kayıtlarının da değerlendirileceği belirtildi.