CHP Parti Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Chp Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bir konuşma yaptı. - ANKARA