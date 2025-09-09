Haberler

CHP Parti Meclisi Toplandı: Kuruluş Yıldönümü ve Güncel Araştırmalar Görüşüldü

Güncelleme:
CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanarak partinin 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini ve güncel kamuoyu araştırmalarını görüştü.

Alınan bilgiye göre PM'de, CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 4-9 Eylül kuruluş haftası etkinlikleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca güncel kamuoyu araştırmaları, örgüt talepleri ve ilgili işlemler ele alındı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
