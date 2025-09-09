CHP Parti Meclisi Toplandı: Kuruluş Yıldönümü ve Güncel Araştırmalar Görüşüldü

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Alınan bilgiye göre PM'de, CHP'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 4-9 Eylül kuruluş haftası etkinlikleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca güncel kamuoyu araştırmaları, örgüt talepleri ve ilgili işlemler ele alındı.