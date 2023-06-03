CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve seçim sonuçları ile kurultay süreci ele alındı.

Chp Parti Meclisi toplandı

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi üyeleri, genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılışında Kılıçdaroğlu, konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda seçim sonuçları ve kurultay sürecinin ele alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Toplantıdan görüntülerHaber: ANKARA,