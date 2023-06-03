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CHP Parti Meclisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirmek İçin Toplandı

CHP Parti Meclisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirmek İçin Toplandı

Politika Haberleri

CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı. PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı. Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.

PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.

Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi Milletvekili Politika Haberler

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