CHP Parti Meclisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirmek İçin Toplandı
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CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı. PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı. Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.
CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.
PM'nin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantısı başladı.
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alınacak.
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika