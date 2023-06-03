CHP Parti Meclisi seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP Parti Meclisi, seçim sonuçlarını detaylı şekilde değerlendirerek öz eleştirilerin samimiyetle dikkate alınacağını ve gereğinin hızla yerine getirileceğini belirtti. Ayrıca kurultay takvimi ile ilgili kararlar MYK tarafından açıklanacak.

CHP Parti Meclisince (PM) seçim sonuçları ve seçmenin verdiği mesajın dikkatle incelenmesi ve analizine devam edileceği belirtilerek, bu süreçte öz eleştirilerin samimiyetle dikkate alınacağı ve gereğinin hızla yerine getirileceği belirtildi.

CHP PM toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, siyasi tarihin en eşitsiz koşullarında gerçekleştiği iddia edildi.

"Öz eleştiriler samimiyetle dikkate alınacak"

Açıklamada, bunlara rağmen CHP'nin, seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren yönetim organlarında detaylı şekilde değerlendirmeye başladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda da seçim sonuçları detaylı şekilde değerlendirilmiş, bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu birimimiz, seçimlerde kullandığımız sistemimize ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il, parti kurul ve karar organlarında dikkatle incelemeye ve analiz etmeye devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde öz eleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir."

"Eşit ve özgür Türkiye'yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

CHP'nin kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili kararın Parti Meclisi tarafından değerlendirildiği ve takvimlendirme çalışmalarına başlanıldığı ifade edilen açıklamada, "Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından açıklanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. On milyonların demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde buluşan ve büyüyecek olan iradesine sahip çıkacak, eşit ve özgür bir Türkiye'yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.