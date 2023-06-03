CHP Parti Meclisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.