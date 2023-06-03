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CHP Parti Meclisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

CHP Parti Meclisi Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Politika Haberleri

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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