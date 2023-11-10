CHP Parti Meclisi kurultay sonrası ilk toplantısını yarın yapacak
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, yarın ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapacak.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, yarın ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapacak.
Özel başkanlığındaki toplantı, yarın saat 12.00'de parti genel merkezinde düzenlenecek.
PM üyeleri toplantı öncesi saat 11.00'de Genel Başkan Özgür Özel ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Kaynak: AA / Politika