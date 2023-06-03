CHP Parti Meclisi: Cumhurbaşkanlığı seçimi eşitsiz koşullarda gerçekleşti

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminin siyasi tarihin en eşitsiz koşullarında gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın yalan, iftira, montaj ve kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurduğu ifade edildi. Toplantıda seçim sonuçları da detaylı bir şekilde değerlendirildi ve özeleştirilerin samimiyetle dikkate alınacağı ve gereğinin hızla yerine getirileceği belirtildi. Ayrıca, Kurultay takvimi düzenlenmesi ile ilgili karar alındığı ve ekonomik krizden çıkış yollarının gösterilmesine kararlılıkla devam edileceği açıklandı.

CHP Parti Meclisi toplantısının ardından, "Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir" açıklaması yapıldı.

CHP Parti Meclisi, bugün CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"ERDOĞAN YALAN, İFTİRA, MONTAJ, KUTUPLAŞTIRMA GİBİ ÇİRKİN YÖNTEMLERE BAŞVURMUŞTUR: Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir.

SEÇİM SONUÇLARI DETAYLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR: Tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz, yönetim organlarında seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda da seçim sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, 'bilgi ve iletişim teknolojilerinden' sorumlu birimimiz seçimlerde kullandığımız sistemimize ilişkin detaylı sunumlar gerçekleştirmiştir.

ÖZELEŞTİRİLER SAMİMİYETLE DİKKATE ALINACAK VE GEREĞİ HIZLA YERİNE GETİRİLECEKTİR: Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il dikkatle incelemeye ve analiz etmeye – parti kurul ve karar organlarında – devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir.

KURULTAY TAKVİMİNİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ KARAR PARTİ MECLİSİMİZCE DEĞERLENDİRİLMİŞ VE TAKVİMLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR: Partimizin Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır.

DERİNLEŞEN EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞIN YOLLARINI GÖSTERMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ: Cumhuriyet Halk Partisi olarak giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. On milyonların demokrasi, özgürlük, adalet ve refah mücadelesinde buluşan ve büyüyecek olan iradesine sahip çıkacak, eşit ve özgür bir Türkiye'yi kurma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."