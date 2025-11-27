CHP Parti Meclisi 39. Olağan Kurultay Öncesi Son Toplantısını Yaptı
CHP, 39. Olağan Kurultay öncesinde son toplantısını gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan PM toplantısında çalışma raporu görüşüldü.
CHP Parti Meclisi (PM), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı, 1 saat sürdü.
PM'de 39. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlandı.
Özel, PM üyelerine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika