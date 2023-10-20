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CHP Parti Meclisi 38. Olağan Kurultay Öncesi Son Toplantısını Yapacak

CHP Parti Meclisi (PM), 38. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını çarşamba günü yapacak. Kurultayın hazırlıklarını sürdüren CHP'de PM de son kez toplanacak. Kurultay gündemiyle toplanacak PM'de, hazırlıklar ele alınacak.