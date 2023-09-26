CHP Parti Meclisi, 38. Olağan Kurultay'ın Yapılacağı Yeri Belirlemek İçin Toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP Parti Meclisi, 38. Olağan Kurultay'ın ne zaman ve nerede yapılacağının belirlenmesi için parti genel merkezinde toplandı.

CHP Parti Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında parti genel merkezinde toplantı. Toplantıda, 38. Olağan Kurultay'ın ne zaman ve nerede yapılacağının belirlenmesi bekleniyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Saat 11.30'da başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sunuşunun ardından; son siyasi gelişmeler üzerine değerlendirmenin ve 2022 yılına ati kesin hesapların onaylanması üzerine görüşmelerin yapılması ve 38. Olağan Kurultay'ın yapılacağı yerin, günün ve saatin belirlenmesi bekleniyor.