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CHP Parti Meclisi, 23 Temmuz'da toplanacak

Politika Haberleri

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 23 Temmuz Pazar günü toplanacak.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 23 Temmuz Pazar günü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı saat 13.00'te yapılacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayacak toplantıda, parti içi ve ekonomik gelişmeler ile kongre süreci ele alınacak.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi Politika Haberler

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