CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı Atatürk Sevgisini Çocuklara Aşıladı

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kale, Yeniköy ve Küçükdere mahallelerinde bulunan çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için Atatürk baskılı tişört, bayrak ve balon dağıtıldı.

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kale, Yeniköy ve Küçükdere mahallelerinde bulunan çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için Atatürk baskılı tişört, bayrak ve balon dağıtıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale İlçe Başkanlığı, CHP Pamukkale Kadın Kolları ve CHP Pamukkale Gençlik Kolları iş birliği ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Kale, Yeniköy ve Küçükdere Mahallelerinde çocuklarla bir araya geldiler. Açılan stantta çocuklara Atatürk baskılı tişört Türk Bayrağı ve balon dağıtımı gerçekleştirildi. Partililer tarafından Atatürk sevgisi çocuklara aşılandı.

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. Yıldönümünde kendisini bir kez daha özlem, rahmet ve minnetle anıyoruz" diyen Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, "Onun ilkeleri ve inkılapları ışığında geçtiğimiz haftalarda 100. Yılını kutladığımız Cumhuriyet'i gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışacağız. Kale, Yeniköy ve Küçükdere Mahallelerinde çocuklarımızla bir araya geldik. Bu etkinlikle, Atatürk'ün mirasını yaşatmaya ve genç nesillere aktarmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ