CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, İncilipınar Caddesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, İncilipınar Caddesi esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini yerinde dinledi.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, İncilipınar Mahallesi'nde bulunan İncilipınar Caddesi'nden 12 yıl önce kaldırılan dolmuş güzergahı konusunu yeniden gündeme getirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini yerinde dinleyen Başkan Coşkun, "Pamukkale ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan İncilipınar Mahallesi, 16 bin nüfusa sahip. Bu nedenle bugün mahallemize bir ziyaret gerçekleştirdik. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüşerek, sorun ve talepleriyle ilgili bilgiler aldık. Burada çok uzun süredir vatandaşlarımızdan dolmuş güzergahı ile şikayetler alıyoruz. İncilipınar Caddesi de bu mahallenin en işlek caddesi. İncilipınar Caddesi'nden bundan 12 yıl önce geçen dolmuşun, 12 senedir geçmemesinin sebebi merak ediyoruz. Mahalle sakinlerimiz, güvenlik nedeni ile pakta rahat oturamadıklarını dile getiriyor. 2-3 bekçinin inisiyatifine verilerek, koca bir parkın güvenliğinin sağlanamayacağı ortada. Çözüm buluncaya kadar bu sorunların takipçisi olacağız" dedi.

İncilipınar Mahallesi sakinlerinden Coşkun Emik ise "Bizim özellikle talebimiz, İncilipınar minibüs güzergahı ile ilgili. Sevindik-Sümer hattı gibi bir kısmının buradan geçmesini ve aynı zamanda Zübeyde Hanım Caddesi'nden hatların geçmesinin devam etmesini istiyoruz. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar otobüs dolu olduğu zaman binememekte ve iş yerlerine geç kalmaktalar. Bayramyeri'ne ulaşmakta çok zorlanmaktayız. Bu yönüyle de güzergahın tekrar buradan geçmesini, 12 yıllık mağduriyetimizin giderilmesini, talep ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ