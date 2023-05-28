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CHP önünde toplanan kalabalıktan ABB Başkanı Yavaş'a tepki

CHP önünde toplanan kalabalıktan ABB Başkanı Yavaş'a tepki

Politika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Binası önünde toplanan kalabalık ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek 'Gençlik burada Mansur başkan nerede?' diye slogan attı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağı kaldırılmasının ardından bir grup kalabalık CHP Genel Merkez binası önünde toplandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Binası önünde toplanan kalabalık ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki göstererek "Gençlik burada Mansur başkan nerede?" diye slogan attı.

Yüksek Seçim Kurulu 18.15'te yayın yasağının kaldırıldığını duyurmuştu. YSK Başkanı Ahmet Yener'in de resmi olmayan sonuçları açıklaması üzerine bir grup kalabalık CHP Genel Merkez binası önünde toplandı. Grup, "Gençlik burada Mansur başkan nerede?" sloganı atarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş Gençlik Politika Haberler

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