CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu, eski MYK'dan 5 isim yer aldı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri belli olurken, eski MYK'daki 5 isim yeni listede yerini aldı. Yeni listede 15 isim açıklandı ve bazı üyelerin sorumluluk alanları değişti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez Yönetme Kurulu (MYK) üyeleri belli olurken, eski MYK'daki 5 isim yeni listede yerini aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi eski MYK üyeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından CHP Genel Merkez binasında basına kapalı gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sunmuştu. Kılıçdaroğlu tarafından istifaları kabul edilen MYK üyeleri, bugün son kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantı sonrası yeni MYK üyeleri listesi şöyle şekillendi:
"Genel Başkan - Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Ahmet Akın- Yerel Yönetimler
Aylin Yaman - Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu - Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem - Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak - Ekonomi Politikaları, Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar - İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık - İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu - Genel Sekreter
Semra Dinçer - Doğa Hakları
Tahsin Tarhan - Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre - Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre - Hukuk ve Seçim İşleri."
Eski MYK'dan 5 isim yeni listede yer aldı
CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. Eski MYK'da 17 isim yer alırken, yeni listede 15 isim açıklandı. Yeni açıklanan listede ise eski MYK'dan 5 isim, yeni listede kendine yer buldu. Ahmet Akın eski listede Enerji, Altyapı Projeleri'nden sorumlu üye iken yeni listede Yerel Yönetimler'den sorumlu oldu. Yine eski listede Eğitim Politikaları'ndan sorumlu olan Lale Karabıyık, yeni listede İşveren Örgütleri'nden sorumluluğu üstlendi. Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak ve Devrim Barış Çelik ise görevlerine aynı şekilde devam eden isimler oldu. - ANKARA