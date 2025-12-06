Haberler

CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığındaki Parti Meclisi toplantısında, 18 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. MYK üyelerinin görev alanları yeniden düzenlendi ve bazı yeni isimler göreve getirildi.

CHP'de 39. Olağan Kurultay'ın ardından toplanan ilk PM'de, Genel Başkan Özel tarafından yeni MYK'de açıklandı.

Özel'in 80 kişilik PM üyeleri arasından belirlediği yeni MYK'ye, bazı alanlar birleştirildi, bazı alanlar ise ayrıldı. Daha önce 23 kişiden oluşan MYK üye sayısı ise 18'e düşürüldü.

"Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenme" ile "Seçim ve Parti Hukuk İşleri" ayrılırken "Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik" de "Yerel Yönetimler" ve "Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları" olarak değişti.

MYK'de, "İnsan Hakları", "Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler", "Dış Politika ve Dış İlişkiler", "Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele", "İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları", "Milli Savunma Politikaları" ile "Ekonomi Politikaları" adı altında yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturuldu.

Genel Başkan Özel, MYK'de Serkan Özcan, Evrim Rızvanoğlu, Güldem Atabay, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgil, Zeynel Emre ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 7 yeni isme görev verdi.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin değişmediği yeni MYK'de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in yerine ise İstanbul Milletvekili Zeynel Emre getirildi.

Genel Başkan Özgür Özel'in 18 kişiden oluşan yeni MYK'si şu isimlerden oluştu:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
