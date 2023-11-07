Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı için geldiği İzmir Adnan Menderes Havaalanında partililer tarafından karşılandı. Basın mensupları ve vatandaşlar yoğunluk sebebiyle ezilme tehlikesi yaşadı.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partililer tarafından karşılandı

Yoğunluk sebebiyle basın mensupları ve vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı

İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı için geldiği İzmir Adnan Menderes Havaalanında partililer tarafından karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alarak genel başkan seçilen Özgür Özel, memleketi Manisa'ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havaalanına uçakla iniş yaptı. Havaalanında partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özgür Özel'e yoğun ilgi gösterildi. Alandaki yoğunluk nedeniyle, basın mensupları ve vatandaşlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı. Yeni Genel Başkan Özgür Özel, daha sonrada kara yoluyla memleketi Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı.