CHP'nin yargının sorunlarının araştırılması önergesi reddedildi

AKP ve MHP milletvekilleri tarafından TBMM Genel Kurulunda CHP'nin yargının sorunlarının araştırılması önergesinin öne alınması önerisi reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yargıdaki sorunları skandal olarak nitelendirdi ve Adalet Bakanından sonra en önemli koltuğun İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu belirtti.

CHP'nin yargının sorunlarının araştırılması önergesinin öne alınması önerisi AKP ve MHP milletvekilleri tarafından TBMM Genel Kurulunda reddedildi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yargıyı bilen insanlar bilir ki Adalet Bakanından sonra fiilen en önemli koltuk nedir derseniz, Türkiye'nin en büyük adliyesini başsavcısıdır. Yani İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı, 300'den fazla cumhuriyet savcısı vardır altında görev yapan. Ülkemizdeki en önemli koltuklardan birine oturur. Şimdi bu adam layığı ile görevini yapıyor ki siz bunu göreve getirmişsiniz. Adam diyor ki 'Yargı çürümüş'. Adeta ifadesini yorumladığınızda hakim ve savcılar süper marketi var gibi davranıyor. Parayı alıyor, bırakıyor" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin yargının sorunlarının araştırılması önergesinin öne alınması önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Öneriye ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre söz aldı. Emre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın şikayetiyle tekrar gündeme gelen Türk yargısındaki sorunları "skandal" diye nitelendirerek, "Yargıyı bilen insanlar bilir ki Adalet Bakanından sonra fiilen en önemli koltuk nedir derseniz, Türkiye'nin en büyük adliyesini başsavcısıdır. Yani İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı, 300'den fazla cumhuriyet savcısı vardır altında görev yapan. Ülkemizdeki en önemli koltuklardan birine oturur. Şimdi bu adam layığı ile görevini yapıyor ki siz bunu göreve getirmişsiniz. Adam diyor ki 'Yargı çürümüş'. Adeta ifadesini yorumladığınızda hakim ve savcılar süper marketi var gibi davranıyor. Parayı alıyor, bırakıyor" dedi.

Emre, Uçar'ın şikayetini okuyarak, "Bugün cezaevlerinde yatan 300 bine yakın insan kendi ülkesini yargısına ilişkin ne düşünecek? Burada af görüşmeleri yaparken, bir dernekten bir kızcağız geldi. Dedi ki 'Benim kardeşim sadece 1 gram uyuşturucu yüzüden 15 yıl ceza aldı'. Dedim 'Olmaz öyle şey'. Tuttu, dosyasını gönderdi. 4'te 3 infaz var. 12,5 yıl yatacak. 1 gramdan. (Uçar'ın dilekçesini okuyarak) Adam, kilolarca uyuşturucu yakalanmış, tutuklanmaları 6 Temmuz 2023. Tahliye olmaları 15 Ağustos 2023. 2 ay. Kaç kez reddedilmiş, 10 kez. 11'incisinde 4'üncü sulh ceza bir güzel çıkartmış" diye Anadolu Adliyesi'nde yaşananlara örnek gösterdi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yargıda mülakat sistemi olduğuna dikkat çekerek, "Niye mülakatı getiriyoruz? En zeki çocuklar gelsinler, hakim, savcı, kaymakam, mühendis, memur olsunlar. Bunların içinde Alevi, Sünni, sağcı, solcu olsun. Bunların içinde CHP'li, Gelecek Partili, Saadet Partili, AK Partili olsun. Dinli olsun, dinsiz olsun. Niye mülakat getiriyoruz. Geçmişte bu mülakat ile ilgili '70 puan alanlar ancak mülakata gelebilir' diyorlardı. O 70 puanı niye kaldırdınız" diye sordu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Durun Ataş, AKP'nin 21 yılda en fazla yargıya zarar verdiğini ifade ederek, "FETÖ'den boşalan hakim ve savcıların yerini sınavda barajı bile geçemeyen AKP'liler ve yandaşları aldı. FETÖ borsaları kuruldu. Parasını ödeyen örgüt mensupları dışarıda gezerken, bankaya para yatıran, sendikaya üye olan, gazeteye abone olan cezaevlerine gönderildi. Yargıdaki çürümüşlük hız kesmeden devam etti. Vatandaşın şirketlerine, otellerine, mülklerine çöküldüğü görüldü. Bunlar gündeme getiren gazeteciler tutuklandı. Her gün ortaya çıkan yolsuzluk, hırsızlık, cinayet ihbarı karşısında yargının 3 maymunu oynadığı günler başladı. Bugün AKP'lilerin bile birçoğunun yargı sisteminin yerini rüşvet, yolsuzluk, kayırmacılık, torpil sistemini aldığını kabul etmektedir" diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Anadolu Adliyesi'ndeki "rüşvet çarkını" yıllardır dile getirdiklerini açıklayarak, "Fakat bugün ne oldu, tescillendi. Bu ülkenin savcısı, artık kendisi bile bunu ifade ediyor" dedi.