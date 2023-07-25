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CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının devam etmesine yönelik önerisi reddedildi

Politika Haberleri

CHP, TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının devam etmesine yönelik önerge verdi. Oylamada 257 milletvekili ret oyu verirken, 234 milletvekili ise çalışması yönünde oy kullandı. Öneri reddedilirken TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim tarihinde çalışmalarına başlayacak.

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının devam etmesine yönelik önerisi reddedildi.

CHP, TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalarının devam etmesine yönelik önerge verdi. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamaya 491 milletvekili katıldı. 257 milletvekili ret oyu verirken, 234 milletvekili ise çalışması yönünde oy kullandı.

Öneri reddedilirken TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim tarihinde çalışmalarına başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Politika Haberler

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