CHP'nin Olağan Kurultay Davası MYK Toplantısında Gündeme Alındı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, partinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali davasının beşinci duruşması görüşülecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, saat 10.15'te başladı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin bugün görülen davanın beşinci duruşması ele alınacak.

Öte yandan bazı milletvekilleri, il başkanları, teşkilat üyeleri, partililer ve vatandaşlar da davayı genel merkezden takip ediyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
