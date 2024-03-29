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CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ahmet Aras Yatağan'da Vatandaşlarla Buluştu

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CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Yatağan'da vatandaşlarla buluştu.

Aras, Yatağan Belediye binası önünde düzenlenen mitingde, dar gelirli vatandaşı destekleyecek projeler üreteceklerini belirtti.

Yatağan'da kreş, sosyal tesis, kent lokantası olmadığını aktaran Aras, şunları söyledi:

"Altyapı, yol, su bunlar zaten belediyenin asli görevi. Mesut başkanımla omuz omuza bütün sıkıntılarınızı çözeceğiz. Ama asıl içerisinde olduğumuz bu ekonomik krizde düşen alım gücünde sosyal belediyeciliğe en çok ihtiyaç duyulan zaman. Yatağan'ın bir kreşi var mı? Sosyal tesisi, kent lokantası var mı? Size söz göreve geldiğimiz ilk 100 gün içerisinde hemen bir kreşin temelini inşallah hep birlikte Mesut başkanımla beraber atacağız."

CHP Yatağan Belediye Başkan adayı Mesut Günel de Yatağan'ı sosyal demokrat, cumhuriyetçi, halkçı bir anlayışla yöneteceklerini bildirdi.

Aras'a CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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