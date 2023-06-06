CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara milletvekili Tekin Bingöl

CHP'nin TBMM Başkan adayı, Ankara milletvekili Tekin Bingöl oldu.

CHP, TBMM Başkan adaylığı başvurusunu yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP grup başkanvekilleri TBMM Genel Sekreterliği'ne gelerek aday başvurusu yaptılar. Özel yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ankara milletvekilimiz Tekin Bingöl'ü aday gösteriyoruz. Bundan önce diğer adaylar ziyaret ettiler. Bütün adaylara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA