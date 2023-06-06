CHP'nin Meclis Başkan Adayı Tekin Bingöl oldu

CHP, Meclis Başkan Adayı olarak Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü gösterdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Mahir Başarır ve Burcu Köksal'ın imzasını taşıyan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü 28'inci Dönem Meclis Başkan Adayı olarak gösteren dilekçeyi, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na iletti.