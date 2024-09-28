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CHP'nin Maskotu Şero Hayatını Kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezinin maskotu olan Şero, tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi ve Parti Genel Merkezi bahçesine defnedildi.

CHP'nin Genel Merkezinin inşaatından bu yana parti binasında bakılan Kedi, "Şero" tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi. Şero, Parti Genel Merkezi bahçesine defnedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin maskotu olan Şero, tedavi gördüğü kedi hastanesinde yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2004 yılında CHP Genel Merkezi binası inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar Genel Merkez binasında yaşamını sürdüren CHP'nin kedisi Şero'nun defin törenine katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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