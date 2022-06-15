CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama Açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." dedi.

Özcan, belediye binasından çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süreci yakından takip ettiğini belirterek, CHP'nin "öz evladı" olduğunu söyledi.

Çeşitli kademelerinde görev aldığı CHP'yi büyütmek için çalıştıklarını dile getiren Özcan, parti adına girdiği son 5 seçimde de başarılı olduğunu kaydetti.

Özcan, "Sayın Genel Başkan'ın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu istedim. Randevuyu verirlerse gidip kendisine de detaylı olarak düşüncelerimi anlatacağım. Süreci de anlatacağım samimi olarak. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Yüksek Disiplin Kurulunun sağduyulu, partisini seven üyelerden oluştuğuna, tecrübeli bir başkanının olduğuna işaret eden Özcan, "Herhalde bu AKP'lilerin ve HDP'lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye de düşünüyorum." dedi.

"İhraç kararı verilirse benim CHP ile sadece hukuki bağım kopar"

Hakkında ihraç kararı verilmesi durumunda ne düşüneceği sorulan Özcan, "Hakkımda ihraç kararı verilirse benim Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar, gönül bağım devam eder. 'Herhangi bir partiye gidecek misin?' diye soruyorlar sosyal medyada. Hayır, öyle bir düşüncem yok. Aklıma bile gelmez. Herhangi bir partiye gitmem. Hukuki bağım kesilirse bağımsız olarak yoluma devam ederim. Zaten hiçbir partinin teklifine açık falan da değilim." ifadelerini kullandı.

Özcan, moralinin iyi olduğunu dile getirerek, "İşime gücüme bakıyorum. AK Parti'li trolleri ve HDP'nin trollerini izliyorum. Onların yaptığı yorumlara bakıyorum, gülüyorum. Sıkıntı yok. Şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm." dedi.

Kendisine ulaşan bazı partililerin üzüntülerini dile getirdiğini aktaran Özcan, bazı kesimlerin ise ihraç talebinden mutluluk duyduğunu söyledi. Özcan, "Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.