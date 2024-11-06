Üye Girişi
Haberler

CHP'nin Huzur Hakkı Kesintisi Üzerine Tartışmalar Büyüyor

CHP'nin Huzur Hakkı Kesintisi Üzerine Tartışmalar Büyüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın, AK Parti meclis üyelerinden huzur hakkı olarak yatırılan paradan otomatik aidat kesmesi iddiaları üzerine tartışmalar devam ediyor. AK Parti İzmir İl Başkanı, durumun usulsüz olduğunu öne sürerken, CHP'nin yapılan kesintilerle ilgili açıklaması, 'kontroller yapılıyor' şeklinde oldu.

CHP İzmir İl Başkanlığı, iddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Parti grubu meclis üyelerinin hesaplarına huzur hakkı olarak yatırılan paradan otomatik aidat kesti. 7 ay boyunca aylık 1500 TL aidat parası kesildiği belirtilirken, CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AK Parti, MHP ve CHP'nin huzur hakkı ortak bir bankaya yatırılıyor. Ancak isimlerde ve hesaplarda bir karışıklık olmuş, kontroller yapılıyor" denildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, iddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Parti grubu meclis üyelerinin hesaplarına huzur hakkı olarak yatırılan paradan otomatik aidat kesti. 7 ay boyunca aylık 1500 TL aidat parası kesildiği belirtilirken, AK İzmir İl Başkanlığı ve meclis üyeleri, duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP yine şaşırtmadı. Kooperatifler üzerinden İzmirli vatandaşlarımızın kayıp milyarları ile yetinemediler şimdi de meclis üyelerimizin banka hesaplarından usulsüzce CHP İl Başkanlığı'nın hesabına para aktardılar. CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz. İzmir adına endişe ile takip ediyoruz. Belediye meclislerinin banka hesaplarına kadar uzanan bu soygun mantığının belediye kasalarını ne hale getireceğini, İzmir'i nasıl günlerin beklediğini İzmirli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

'KOOPERATİF PARALARI GİBİ OLMASIN AMAN DİKKAT'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise "CHP İl Başkanı Sayın Şenol Aslanoğlu, kooperatifler üzerinden aldığı kaynak kesildiği için olsa gerek, kendi büyükşehir meclis üyelerine de sözü geçmediğinden olsa gerek, Büyükşehir Belediyesi'ni kullanarak aidat adı altında CHP'li meclis üyelerinden zorla para alması yetmediği gibi AK Parti grubumuzdan da aynı paraları çekmiş durumdalar. AK Parti adına bu hatandan dönülür de CHP'li üyelerden aldığı 1,5 milyon TL de kooperatif paraları gibi olmasın aman dikkat" dedi.

'ÜYELERİMİZİN HABERLERİ OLMADAN AİDAT KESMEYE BAŞLAMIŞ'

AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş da "2018 seçimlerinde 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye' diyen CHP, şimdi de 'Bir aidat CHP meclis üyelerinden, bir aidat AK Parti meclis üyelerinden' kampanyası mı yürütüyor? Kooperatiflerden hızını almayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti Büyükşehir meclis üyelerimizden de haberleri olmadan aidat kesmeye başlamış. Anlaşılan, hizmet üretmekte gösteremedikleri hız ve pratikliği para toplama konusunda fazlasıyla sergiliyorlar. CHP, hizmette değil ama finansal oyunlarda gerçekten mahir" diye konuştu.

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tepkiler sonrası CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AK Parti, MHP ve CHP'nin huzur hakkı ortak bir bankaya yatırılıyor. Ancak isimlerde ve hesaplarda bir karışıklık olmuş, kontroller yapılıyor. Para iadeleri yapılacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın seçim zaferi sonrası Süleyman Soylu'dan dikkat çeken paylaşım

Trump'ın seçim zaferi sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne? TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı! Ankaralı Turgut kaç yaşında öldü? Ankaralı Turgut kanser mi, ne kanseri? Ankaralı Turgut öldü mü? Ankaralı Turgut hastalığı ne, neden öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.