CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, Kemal Kılıçdaroğlu seçildi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) 'Cumhurbaşkanı adayı', oy birliği ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda; 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Anayasa, TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri ve hükümleri gereği CHP Grubu tarafından gösterilecek adayın belirlenmesi için gizli oylama yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Grup Başkanvekili Engin Özkoç "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy birliği ile Cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız" dedi.Toplantı devam ederken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da toplantıya katılarak milletvekilleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiği ve veda ettiği belirtildi.