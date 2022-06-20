CHP'nin çiftçi buluşmasında kürsüye çıkmışlardı: 'Yokluk değil varlık içindeler'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ödemiş programında, kürsüye çıkan çiftçi kadınların konuşmalarını ele alan AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, zorluk yaşadıklarını söyleyen isimlerin maddi durumlarının oldukça iyi olduğunu söyleyerek, "CHP yalan beyanlarla, sahte figüranlarla algı yönetimine devam ediyor" açıklamasında bulundu.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ödemiş ilçesinde gerçekleştirdiği program hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Her ay 5 inek satmak zorunda kaldığını ve tarlasının yarısını ekemediği söyleyen Fatma Doğan'ın yanlış bilgiler verdiğini öne süren AK Partili Şen, kürsüde konuşma yapan başka bir kadın çiftçi olan Kader Başaran'ın da, yazlığından lüks aracına, iş yerinden bahçelerine kadar varlık içinde olduğunu aktardı.

"Her ay 5 inek satmamış, son bir yılda hayvanı çoğalmış"

AK Partili Muhammet Şen, Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ödemiş programında kürsüye çıkartıp, her ay 5 inek satmak zorunda kaldığını ve tarlasının yarısını ekemediği söyleyen Fatma Doğan'ın yanlış bilgiler verdiğini dile getirdi.

Şen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fatma teyzemi çıkarıp konuşturdu. Fatma teyzenin Kiraz Şemsiler köyünde ikamet ettiğini biliyoruz. CHP yalan beyanlarla, sahte figüranlarla algı yönetimine devam ediyor. Bugün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Ödemiş'te konuşan ve hayvancılık yapan Fatma Doğan, her ay 5 inek satmak zorunda kaldığını ve zor durumda olduğunu iddia etmişse de işte resmi belgelerdeki gerçekleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu şahsın 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle işletmesinde kayıtlı 25 adet sığırının bulunduğu ve 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren işletmesindeki hayvan sayısını arttırdığı; ayrıca üzerine kayıtlı arazisi olduğu görülmektedir. Son bir yılda 7 adet çiftliğine hayvan almış ve son bir yıl içinde 6 hayvan doğumu olmuş. Fatma teyzem her ay 5 hayvan satıp diğer hayvanlarına baktığını söylüyor. Hayvan sayısını 20'den 25'e çıkardığı, hayvanlarının 40 tane olmadığı görülmektedir. Son bir yılda 20 dönümün 10 dönümünü ekemediğini söyleyen Fatma teyzemin tarlasının 4 dönüm olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Fatma teyzemi, Kiraz CHP İlçe Başkanının getirdiğini ve CHP üyesi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Milletimizi yalanla yanlışla kandırıp, algı yönetimi yapmaya çalışan CHP zihniyetinin oyunlarına hiç şüphesiz milletimiz düşmeyecektir" sözlerine yer verdi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen, bir başka konuşmacı olan Kader Başaran ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Şen yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "CHP'nin Yalanları filminden ikinci bölüm; yine halkın içinden alelade bir vatandaş gibi çıkardıkları Kader hanımın, aslında CHP Beydağ İlçe Başkanı'nın eşiyle amca çocukları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Yokluk içinde yaşadığını söyleyen Kader hanımın kendisine ya da ailesine ait lüks bir jeep aracı, yaylada yazlığı, kestaneliği, 1 traktörü, 1 adet kamyoneti, arazi ve bahçeleri, sanayide kereste dükkanı, 1 adet motosikleti, bir sürü hayvanı olduğu hatta oğlunun geçen hafta 4 bin TL bedelle K9 kurt köpeği cinsi köpeği satın aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Milletimizin gözünün içine baka baka bir kadına yalan söylettirmekten dahi çekinmemektedirler. CHP ne kadar algı yaparsa yapsın gerçekler er geç ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphesiz milletimiz CHP'nin oyunlarına gelmeyecektir" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Politika