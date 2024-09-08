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CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısı reddedildi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Can Atalay'ın durumuyla ilgili CHP'nin 10 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağrısının; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Can Atalay'ın durumuyla ilgili CHP'nin 10 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) olağanüstü toplantıya çağrısının; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından reddedildiğini açıkladı.

CHP'li Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video mesajdaki açıklamasında şunları söyledi:

?"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın hukuki durumunun, haklarının teslimiyle ilgili olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti. Yani İçtüzük 7 çok net. Meclis'in teamülleri çok net. Buna rağmen keyfi bir şekilde bu hakkın milletvekillerinden, partilerden elinden alınması Anayasaya içtüzüğe, akla, vicdana, hukuka aykırı bir durumdur. Düşünün, Meclis'te olması gereken bir milletvekili cezaevinde, bununla ilgili hiçbir şey yapmayan Meclis, bununla ilgili toplantı görüşme talebini de reddediyor. Türkiye'deki tüm sorunların çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bunun bir sorun olduğunu, haksızlık olduğunu kabul ediyordunuz ama şimdi toplantı talebini reddediyorsunuz. Olmaz Sayın Başkan. Meclis'in itibarına da, milletvekili haklarına da ülkemizin, Meclis'imizin tarihine de bu bir hakarettir, olmaz."

'AYM KARARININ OKUTULMASI İSTENMİŞTİ'

CHP, ikinci kez yaptığı olağanüstü toplantı başvurusunda AYM'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğu hatırlatılarak bir Meclis araştırması açılması ve AYM'nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu'nda okutulması istenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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