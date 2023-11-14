CHP'nin 81 il başkanı ve 128 milletvekili TBMM'de bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 81 il başkanı ve 128 milletvekili TBMM'de kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

CHP'nin 128 milletvekili ve 81 il başkanı TBMM'de gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında bir araya geldi. Toplantının başlangıcına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kapalı grup toplantısı çıkışında konuştu. Özel, 81 il başkanının bugün yapılacak grup toplantısına katılmak istediğini söyleyerek, "Öyle olunca il başkanlarımızla grubumuzu bir araya getirdik. Burada kendi aralarında bir tanışma değerlendirme toplantısı yapıyorlar. Ardından hep beraber grup toplantısını izleyecekler. Ben açılışına katıldım. Şimdi basına açık grup toplantısına katılmak üzere odama geçiyorum. Grup başkan vekillerimiz, 81 il başkanımız ve 128 milletvekilimiz burada. Engin Altay ile Seyit Torun Keypa toplantısında ülkemizi temsil etmek için yurt dışındalar. Ben de bir teşekkür ve açılış konuşması yaptım. Şimdi il başkanlarımızla grubumuz, grup toplantımızı beklerken bir tanışma gerçekleştiriyorlar. Daha herkes birbirini tanımadı. İl başkanları albümümüz, grup milletvekili albümümüz karşılıklı verildi. Bundan sonra birlik bütünlük halinde büyük bir moralle çalışmaya devam edecekler. Öğleden sonra il başkanları toplantısını genel merkezimizde yapacağız" dedi. - ANKARA