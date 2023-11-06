CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel'den gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararıyla ilgili açıklama

CHP'nin 8'inci Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararına ilişkin, "Hukuksuz tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermelidir" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haksız yere tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın tahliye kararının, hiç yaşanmaması gereken bir sürecin sonu olduğunu umut ediyoruz. Hukuksuz tutuklama kararını verenler tarih önünde hesap vermelidir. Bir daha hiçbir gazetecinin yazdıkları nedeniyle tutuklanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.