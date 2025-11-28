CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak" dedi.

Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek kurultay, bugün başladı. Seyircisiz gerçekleştirilen ilk gün için tribüne, 'Önce Adalet, Önce Hürriyet' yazılı dev pankart asıldı. Yazının, 81 ildeki kadınlar tarafından bezin üzerine parça parça işlendiği belirtildi. Ayrıca salona, CHP'nin tutuklu belediye başkanlarının fotoğrafları yerleştirildi. Kurultayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün delegelerle ve davetlilerle birlikte parti program çalıştayını yapacaklarını söyledi.

'BİR YANDAN DİRENDİK, BİR YANDAN ÇALIŞTIK'

Özel, konuşmasını sadece programla ilgili kısımlarla sınırlı tutacağını belirterek, "Her şeye rağmen bir yandan direndik ama bir yandan büyük bir emekle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ettik. Cumhuriyet Halk Partisi, karşı kafede kayyım kapıda beklerken, içeride program çalışmalarını yapabilen, zaman zaman görev yapan genel başkan yardımcılarımızın, Parti Meclisi üyelerimizin 'Partiye bir müdahale var mı?' diye perdeyi aralayıp, dönüp 'Dünyadaki sosyal demokrat programları Türkiye'ye en olumlu yönleriyle nasıl taşırız?' çalışmasını birlikte yapabildikleri bir süreçti. Otobüsün üzerindeki konuşmanın öncesinde bir yandan 'Ne konuşacağızı' not alırken; bir yandan programla ilgili verilmesi gereken 1-2 kritik kararı, Genel Sekreterimizin telefonu ucunda yanıtladığım süreçleri dün gibi hatırlıyorum. O yüzden esas meselenin her şeyden kurtulmak için, iktidar olmak için Türkiye'nin önüne, Türkiye'nin sorunlarını çözecek hem kadroları hem programı çıkarmak, bu programdan bir hükümet programı çıkarmak, o hükümet programının somut vaatlere evrilmesinin ve kamuoyunda 'Evet, bizi bu program kurtarır, bu parti kurtarır, bu kadro kurtarır. 100 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi bir kez daha kurtarır' dedirtebilmenin esas yolunun bu çalışmalardan geçtiğini biliyorduk. O kararlılıkla da bugün sizlerle buradayız, sizlerle birlikteyiz" açıklamasında bulundu.

'NE SERMAYEYE NE ÜRETİME DÜŞMANIZ'

Parti programında, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmanın örgütlü bir toplum, örgütlü bir emek yaratmanın yolunun ve yönteminin konuşulacağını söyleyen Özel, "Elbette ki ne sermayeye ne üretmeye düşmanız; esas çarenin kalkınmada, daha çok kazanmada, sonra bu geliri hakça paylaşmakta olduğunun bilinciyle yeşil, mor, dijital, nitelikli istihdama yönelik dönüşümü ve bununla ilgili çağı yakalayan ve Türkiye'nin önüne koyması gereken hedefleri somutlayan çalışmaların son halini duyacak, bunun üzerinde tartışacaksınız. Tarımdaki ithalat bağımlılığından çiftçinin yalnızlaştırılmasına, ortalama 58'lere çıkmış çiftçi yaşına, her üç genç çiftçiden ikisinin asgari ücretle sanayide çalışmaya razı olduğu bu süreçte, gerçek beka sorunun bu olduğunu konuşacaksınız" dedi.

'BU PROGRAMLA EV KADINLARININ KAPISINI ÇALACAKSINIZ'

Özel, bu salondan bir program için beklenenden çok daha somut kavramların çıkacağını belirterek, "Bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak. Bu programı zihninize, gönlünüze ve elinize alıp şehirlerinize gideceksiniz. Önce yöneticilerimizle sonra 2 milyon üyemizle bir büyük ordu olarak; ev ev, sokak sokak, dükkan dükkan, işçi servisinde, iş yerlerinin önünde, köylerde ve evlerde, Türkiye'nin en önemli seçmen gruplarından birisi olan, evinde çalışmayan aslında ev işçisi olarak evdeki emeğiyle Türkiye'nin yarını çocuklarını yetiştiren ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaşmakta güçlük çektiği ev kadınlarının kapısını çalacak, onun çocuğunun kreşini de okul yemeğini de barınma hakkını da gelecek güvencesini de bir dünya vatandaşı olması umudunu da onlarla birlikte öreceksiniz" diye konuştu.

DİVAN BAŞKANI ÜNLÜCE OLDU

Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanlığı için açık oylama yapıldı. Divan Başkanlığı'na Özel'in önerisiyle oy birliğiyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,