CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Sonrası Yeni Parti Meclisi İlk Toplantısını Yapacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını 11 Kasım Cumartesi yapacak. CHP'den yapılan açıklamada, MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

CHP'de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 11 Kasım Cumartesi günü yapacak. Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de Parti Meclisi toplantısından sonraki günlerde açıklanacağı belirtildi.

CHP'nin iki gün süren 38'inci Olağan Kurultayı, parti organlarına yapılan seçimlerin ardından bugün tamamlandı. Kurultayın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliklerinin seçimi yapıldı. Açıklanan oy dağılımına; cinsiyet ve genç kotası uygulandığında 60 kişilik PM'ye giren isimler de belli oldu.

CHP Kurultay yönetmeliğinde; "Parti Meclisi, kurultaydaki kesin sonuçların açıklanmasını izleyen ilk cumartesi günü çağrısız olarak Genel Merkez'de Saat: 10: 00'da toplanır" hükmü bulunuyor. Buna göre CHP Parti Meclisi 11 Kasım Cumartesi günü saat: 10: 00'da Genel Merkez'de toplanacak. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecek.

Genel Başkan Özgür Özel'in Basın Danışması Meriç Tafolar, PM toplantısını bilgi notuyla duyurdu. Tafolar bilgi notunda, CHP'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin yazılan bazı haberlerin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tafolar'ın bilgi notu şöyle:

"Bazı mecralarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyelerinin belirlendiğine ilişkin listeler dolaşmakta, haberler yapılmaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK üyeleri, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısını izleyen günlerde belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecektir."