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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi. 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Oy verme işlemi saat 23.00 itibariyle tamamlandı.