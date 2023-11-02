CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda liderin yanındayız pankartı kaldırıldı
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'na asılan 'Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız' yazılı pankart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kaldırıldı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın düzenleneceği Ankara Spor Salonu'na asılan "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" yazılı pankart, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Kurultay Hazırlık Komitesi adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un gözetiminde kaldırıldı.
CHP'nin 4-5 Kasım'da toplanacak 38. Olağan Kurultayı için Ankara Spor Salonu'nda hazırlıklar sürüyor.
Kurultay salonuna; üzerinde "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" ifadelerinin yazılı olduğu bir pankartın asıldığı görüldü.
Kurultay Hazırlık Komitesi adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun, Erol'a pankartın kaldırılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından söz konusu pankart, Gürsel Erol'un gözetiminde kaldırıldı.
Kurultay Hazırlık Komitesi'nin onayından geçmeyen hiçbir pankartın salonda yer almayacağı ifade edildi.