CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık Seçimi Sonuçları Açıklandı

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur oylamanın sonuçlarını, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. İmamoğlu, "Şunu unutmayalım ki; sonuç her halükarda CHP'nin her üyesinin kazandığı bir sonuçtur. İşte, tam da bu bakış açısı ile sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur" dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur oylamanın sonuçların; Divan Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Partimizin en önemli organı ve mutlak iradesi olan kurultayımız; ülkemiz ve demokrasimiz adına büyük bir olgunlukla genel başkan seçim sürecini tamamlamıştır. Oy sayım dökümünü yapan, ilçe seçim kurulumuz oy tasnifini yapmıştır ve ikinci turun sonucunu kurulumuza bildirmiştir. Ben İlçe Seçim Kurul Müdürünü ve bütün heyetine teşekkür ediyorum.

Şunu unutmayalım ki; sonuç her halükarda CHP'nin her üyesinin kazandığı bir sonuçtur. İşte, tam da bu bakış açısı ile sonucu sizlerle paylaşıyorum. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Partimizin yeni Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun."