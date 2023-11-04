CHP'nin 38. Olağan Kurultayı devam ediyor

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da çalışma, faaliyet ve mali rapor üzerinde görüşmeler yapılıyor. Kurultayda yapılan konuşmalarda değişim vurgusu yapıldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkanlık için yarışacak.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan adaylığı için verilen sürenin sona erdiğini belirterek, sonuçları açıkladı.

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yeterli delege imzasına ulaştığını ve genel başkanlık için yarışacaklarını belirtti.

CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

CHP'nin 1366 kurultay delegesi bulunuyor. Buna göre 68 delegenin bir aday için imza vermesi gerekiyor.