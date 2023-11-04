CHP'nin 38. Olağan Kurultayı çalışmalarına başladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Kılıçdaroğlu, salona gelişi ve partilileri selamlamasının ardından, yeterli çoğunluğa ulaşıldığını belirterek, kurultayı açtı.

CHP'nin 100 yaşını doldurduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Dünyada 100 yaşını dolduran ender partilerden birisiyiz. Çünkü bizim partimizi kuran kişi dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişi. O kişinin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi.

CHP Kurultayı'nın çalışmalara başlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan başkanlığı seçimine geçildi. Divan başkanlığına verilen tek önerge ve oy birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

İmamoğlu, kurultaya çalışmalarında başarı dilerken, kendisini bu göreve layık gören delegelere teşekkür etti.

CHP'nin bu ülkenin kurucu ve birleştirici gücü olduğunu belirten İmamoğlu, "CHP, bu toprakların en kapsayıcı siyasi geleneğidir. CHP altı ok ilkeleriyle kendini ifade eden, eşitlikçi, özgürlük, insan hakları kaygısı taşıyan, insanca ve hakça bir düzen isteyen herkesin partisidir." dedi.

CHP'nin Anadolu gibi renkli bereketli, Türkiye gibi cesur ve güçlü olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün eksikleriyle 100 yıllık tarihimiz bizim onurumuzdur. Bugün Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının bu ilk günlerinde bizi hayati bir görev bekliyor. Cumhuriyet ve demokrasinin ilkeleri etrafında hep birlikte buluşmaya ihtiyacımız var. Bir toplumsal bütünleşmeye, ülkemizi zenginleştirmeye ve zenginliklerimizi adil biçimde paylaşmaya ihtiyacımız var. Etkili bir sosyal devleti yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Bunları gerçekleştirmek için her şey Cumhuriyet'in 100 yıllık partisinde vardır. Çünkü Cumhuriyet'i kuran adında halk olan tek parti CHP'dir. Bu yüzden ilk günden beri cumhuriyetçi, ilk günden beri hep birlikte halkçıyız. Bu büyük gücün bir delegesi olmak hepimiz için başlı başına bir onurdur. Bu göreve bugün hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var."

"Bu kurultay tarihi bir kurultaydır"

Türkiye'nin de CHP'nin de bundan çok daha iyisini yapabileceğine tüm kalbiyle inandığını vurgulayan İmamoğlu, "Ülkenin makus talihini bir kez daha yenebileceğimizi çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"İşte bu yüzden bu kurultay tarihi bir kurultaydır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın büyük bir yolculuğun adımını atacağız. Bu kurultay sadece CHP'nin kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay toplumsal muhalefete büyük güç verecektir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Bu büyük halk bizim en büyük gücümüzdür. Bizler halkımızın ferasetine güveneceğiz ve onunla birlikte yürüyeceğiz. Bu kurultay geleceğin Türkiye'sini adım adım atacağımız bir kurultaydır. Kurultayımız biter bitmez 2024 yerel seçimleri için hep birlikte omuz omuza vereceğiz, her sokakta, her mahallede halkımızla buluşacağız. Pek çok ilde, beldede, ilçede göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. 2028'i de biz kazanacağız, 2029'u da biz kazanacağız, milletçe kazanacağız. Buna yürekten inanıyorum."

Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler ayrı tribünlerde

Partililer sabah erken saatlerden itibaren kurultayın yapılacağı salona gelmeye başladı.

Genel başkan adaylarının konuşma yapacağı sahneye büyük bir ekran yerleştirilirken, salon kurultayın sloganı olan "Demokrasi ve Birlik Kurultayı" afişleri ile süslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i destekleyen partililer farklı tribünlerde kurultayı izlerken, herhangi bir pankart kısıtlamasına gidilmedi.

Kurultay salonunda, "Kılıçdaroğlu halktır, halk yenilmez", "Emekçiler, kadınlar ve gençlik Bay Kemal'de birleştik", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz", "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak kolay değildir", "Birleşerek güçleneceğiz, yenilenerek başaracağız" pankartları yer aldı.

Özgür Özel'i destekleyenlerin bulunduğu tribünde, "Özgür CHP, Özgür Türkiye", "Sokağın sesine kulak ver", "Güçlü örgüt, Özgür gelecek", "CHP değişirse Türkiye değişir", "Mustafa Kemal'in izinde Özgür CHP" pankartları dikkati çekti.

Cihaner adaylıktan vazgeçti

Daha önce CHP Genel Başkanlığı için aday olacağını açıklayan eski milletvekili İlhan Cihaner, kurultayın ilk dakikalarında "Bu antidemokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" diyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Cihaner, yayımladığı bildiride şunları kaydetti:

"Partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir.

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır. Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı 'siyasetsiz' bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. 'Vatan Cephesi' katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir."