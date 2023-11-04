CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Ankara'da Başladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, 'İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı' sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultayda Genel Başkan seçimi ve diğer önemli konular görüşülecek.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: ÜNAL AYDIN – MEHMET MEHMETLİOĞLU – ONUR BİNGÖL / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'nun çevresi trafiğe kapatıldı. Salona, üç ayrı arama noktasından geçilerek girildi. Partililer, günün erken saatlerinden itibaren salonu doldurdu.

Kurultay salonunda kürsünün arkasına dev bir ekran kuruldu. Tam kürsünün arkasında "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı, İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" yazısı yer aldı. Ekranın bir yanında Mustafa Kemal Atatürk, bir yanında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarına yer verildi. Yine dev ekranın bir tarafında Türk bayrağı, bir tarafında ise CHP logosu yer aldı.

Salona ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında çekilmiş fotoğrafının yer aldığı dev bir pankart da asıldı. Pankartta, "Ne ezen, ne ezilen; insanca, hakça bir düzen" ifadeleri yer aldı.

Salonda tribünler partililere, ortası ise delegelere ayrıldı. Salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere ayrılan tribünlerde; "Durmayacağız, çalışacağız, birlikte başaracağız", "Bay Kemal'in arkadaşı olmak kolay değil", "Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız", "Kılıçdaroğlu halktır, halk yenilmez", "Kılıçdaroğlu halktır, halk susmaz", "emekçiler, kadınlar, gençlik; Bay Kemal'de birleştik", "Hak, hukuk, adalet" pankartları asıldı.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in destekçilerinin bulunduğu tribünlerde ise "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi"; "Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız", "Birleşerek Güçleneceğiz, Yenilenerek Başaracağız", "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde özgür CHP", "Geleceği, Partiyi, Ülkeyi Özgür Bırak" pankartları görüldü.

CHP, bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yaptı. Bugün toplanan 38. Olağan Kurultay iki gün sürecek. Bugün; Genel Başkan seçiminin yanı sıra, Çalışma ve Hesap Raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi görüşülüp oylanacak. Yarın ise Parti Meclisi asıl ve yedek üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek.