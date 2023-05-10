CHP'nin 24 Yaşındaki Milletvekili Adayı Yiğit Bıçaklı Genç Seçmene Seslendi

CHP'nin İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterdiği 24 yaşındaki Yiğit Bıçaklı, genç seçmene çağrıda bulundu. Bıçaklı, Z kuşağının tüm özelliklerini taşıdığını ve bunu ülke ve partisi yararına kullanmak istediğini belirtti.

CHP'nin 24 yaşındaki milletvekili adayı Yiğit Bıçaklı, "Z kuşağının tüm özelliklerini taşıyor ve bunu ülkem ve partim yararına kullanmak istiyorum. Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum. Sandıklara gitsinler. Oylarını ağzı iyi laf yapanlara değil, güven verenlere, gerçekleri haykırdıklarına inandıklarına versinler" açıklamasını yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde CHP'nin İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterdiği 24 yaşındaki Yiğit Bıçaklı, genç seçmene çağrıda bulundu. Bıçaklı, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Kasım 1998 doğumluyum ve şu anda 24 yaşındayım. Üniversite ve yüksek lisans eğitimlerimi yurtdışında yaptım, ailemin diplomatik görevleri nedeniyle bugüne kadar 9 ülkede bilfiil yaşadım, 100'e yakın ülke ve şehir gezdim. Adeta dünya insanı olarak görüyorum kendimi. Z kuşağının tüm özelliklerini taşıyor ve bunu ülkem ve partim yararına kullanmak istiyorum.

Tüm arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma seslenmek istiyorum. Sandıklara gitsinler. Oylarını ağzı iyi laf yapanlara değil, güven verenlere, gerçekleri haykırdıklarına inandıklarına versinler. Aktif bir Z kuşağı temsilcisi olarak sosyal medyayı çok iyi bir şekilde kullanıp, gençlere yol göstereceğimi ve zaten onlarla aynı niteliklere sahip olduğum için gençlerin dilinden de anlayacağımı düşünüyorum. Sosyal medyayı kullanarak küçük sürprizler yapmayı planlıyorum. Gençler için çok güzel sürprizlerimiz olacak."

YİĞİT BIÇAKLI KİMDİR?

Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı, 1998 yılında diplomat bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. İlk öğrenimine Kudüs Fransız okulunda başladı, Ankara Fransız okulunda tamamladı. Aşkabat Fransız okulunda başladığı orta ve lise öğrenimini ise 2016 yılında Ankara Fransız okulunda bitirdi. Lisans eğitimini İngiltere Manchester Üniversitesi Business School'da İktisat, Finans ve Uluslarası İşletme bölümünde 2019 yılında tamamladı. Lisansüstü eğitimini ise "Uluslararası İşletme ve Yönetim" dalında İspanya Barselona ESADE Üniversitesi Business School ve ardından Koç Üniversitesi'nde tamamladı. Master tezinin konusu "Z Kuşağının Işığında Küreselleşme: Dijital Küre"dir.

Akademik stajını Lüksemburg'ta Price Waterhouse Coopers (PWC)'da yaptı. 2020 yılında Brüksel'de "E-Health Ventures S.A." adlı Belçika yatırım şirketinde "Türkiye yatırım uzmanı" olarak staj yaptı. 2022 yılı mayıs ayından itibaren dünya çapında uluslararası bir şirketin İstanbul biriminde finans uzmanı olarak çalışmaya başladı.

2019 yılı haziran ayında CHP'ye üye oldu. CHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilatı aktif üyesidir. Yurt dışında olması nedeniyle CHP'nin gençlik teşkilatlarında görev alamadı. Ancak, 6 Şubat depremlerinin ardından CHP Genel Merkezi'nde kurulan Afet Acil Yardım Koordinasyon Merkezi'nde 1 hafta kadar süreyle etkin şekilde çalıştı. Ayrıca, Mart 2015'ten bu yana aktif LÖSEV gönüllüsüdür.

İngiltere'de öğrenciyken Manchester Üniversitesi Türkiye ve KKTC'li Öğrenciler Topluluğu'nu kurdu ve 3 yıl süreyle kurucu başkanı oldu. Bu dönemde KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ekonomist Prof. Dr. İsmail Ertürk'ü İngiltere'ye davet edip Manchester, Londra ve diğer bazı şehirlerde Türkiye'nin Kıbrıs politikası hakkında konferanslar düzenledi.

Ailesinin diplomatik görevlerinden dolayı bugüne kadar 100'e yakın şehir ve ülkede bulundu, 9'unda bilfiil yaşadı. Yaşamı boyunca bir ayağı Türkiye'de diğer ayağı yurtdışında oldu. Konuştuğu diller arasında Fransızca, İngilizce, İspanyolca bulunuyor."