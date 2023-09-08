CHP'nin 100. Yılı Kutlamaları

CHP, kuruluşunun 100. yılını kutluyor. Parti, Atatürk'ün mirası olan altı okun ilkeleriyle emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi olmaya devam ediyor.

CHP, kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle " Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun" notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, videoda; "CHP, Türkiye demektir. Türkiye'nin güvencesi demektir" dedi.

CHP, yarın kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bu akşam bir video yayınladı. Video; "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi yüz yaşında. Altı okun ilkeleri yüz yıldır, emeğin, özgürlüğün, halkın ve haklının sesi oldu. Hepimize kutlu olsun. Benim için CHP" notuyla paylaşıldı.

Videoda; farklı kesimlerden ve yaştan birçok yurttaşın CHP'yi anlattıkları sözleri yer aldı. Videoda yer alan yurttaşların konuşmaları şöyle:

İşçi İsmet Kaydın: Emekçiyim. Üretenim. Gördüğünüz her şey bana ait. Ben var edenim. Emeğimin, hakkımın, emekçinin savunucusudur diyorum CHP.

Doktor Semra Şahin Kütük: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin yaşadığı olumsuz şartları tek ve tek CHP, Atatürk ilkeleri ışığında, onun önderliğinde kurtaracağına inanıyorum.

Marangoz Halil Ali Kılıç: Emekçiyim. Tekne marangozluğu yapıyorum. Özgür yaşayan, demokrasiyi seven, savunan bir bireyim. Arkadaşlar benim için CHP, gerçekten 100 yıllık bir çınar ağacı. Benim işimle de bağdaşıyor. Benim için özgürlük, demokrasi demektir, CHP demek. Ben altı oku çok seviyorum. Onunla doğdum, onunla öleceğim.

Öğrenci Berfin Yağmur Serbus: CHP benim için önce dedemden miras gibi bir şey. Düşündüğümde bana kelime kelime birçok şey ifade ediyor. Özgürlük, özgüvenim, halkım, milletim gibi.

Çiftçi Durhasan Taşkoparan: Biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, Cumhuriyetimizi seven bir vatandaşız. Babalarımız, dedelerimiz CHP'ye, Atatürk'e ve Cumhuriyet'e gönül vermiş insanlar. Memleketin düzgün olmasını, demokratik bir şekilde her şeyin şeffaf olmasını isteyen insanlarız.

Terzi Orhan Altun: Bizim için CHP demek, Atatürk başta olmak üzere Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olmasından dolayı CHP, bizim kültürümüz, geleceğimiz.

Balıkçı İsmet Yalçın: Benim için CHP, temiz çevre, duyarlı insanlar ve bereketli denizler. Çünkü insanlar çok kıt kaynaklardan büyük eserler yaratmışlar.

Taksici Hüseyin Tekin: İki tane genç kızımın geleceği için CHP diyorum. CHP, benim vazgeçilmez baba ocağımdır.

Midyeci Ersen Can: Benim için CHP, bereket.

İşçi emeklisi Rıdvan Kalmaz: Benim için CHP, Atatürk'ün ta kendisidir.

Aktivist Elif Gamze Bozok: Benim için CHP demek, engellilerin bağımsız yaşam hakkı demek. Ayrıca her canlının yaşam hakkını elde etmesi demek.

Yurttaşların sözlerinin ardından, birçok yurttaşın sırayla söylediği "Benim için CHP, adalet, alın teri, özgürlük, mücadele, gelecek, güven, umut demek" sözlerine yer verildi.

Video; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP, Türkiye demektir. Türkiye'nin güvencesi demektir" sözleriyle son buldu.