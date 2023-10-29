CHP'nin 100. Yıl Resepsiyonu'nda 'Yüzyılın Marşı' prömiyeri yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği 100. Yıl Resepsiyonu'nda, 'Yüzyılın Marşı' adıyla hazırlanan marşın prömiyeri yapıldı. Marş, Cumhuriyet'in kazanımlarına saygı duruşu niteliğinde, toplumca özlenen değerlerin ortak bir yansıması olarak sunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği 100. Yıl Resepsiyonu'nda, "Yüzyılın Marşı" adıyla hazırlanan marşın prömiyeri yapıldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP'nin önceki dönem genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile parti yöneticileri ve belediye başkanlarının katıldığı 100. Yıl Resepsiyonu'nda, marşın ilk dinletisinin gerçekleştirildiği belirtildi.

"Ulusumuza Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl onurunu yaşatacak, toplumda heyecan rüzgarı yaratacak ve klasik marşlar arasında yerini alacak 'Yüzyılın Marşı' hayırlı olsun" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aysun Öner'in güçlü dizeleri ile Ekin Eti'nin bestesini yaptığı ve Cumhuriyet Halk Partisine hediye ettiği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise halka armağan ettiği marş, Cumhuriyet'in kazanımlarına saygı duruşu niteliğinde, toplumca özlenen değerlerin ortak bir yansıması olarak sunuldu."

Kılıçdaroğlu'nun, marşın prömiyerinin ardından söz yazarı Öner'e çiçek takdim ettiği aktarılan açıklamada, "Yüzyılın Marşı" eserinin sözlerine de yer verildi.